Bahn : Stralsund feiert Auszeichnung als «Bahnhof des Jahres 2016»

Der Bahnhof Stralsund wird am Dienstag (11.00 Uhr) als einer der besten Deutschlands offiziell geehrt. Der Bahnlobby-Verein Allianz pro Schiene hatte im August verkündet, dass Stralsund neben einer S-Bahn-Station in Steinheim (Nordrhein-Westfalen) zu den zwei Bahnhöfen gehört, die die Auszeichnung als «Bahnhof des Jahres» 2016 erhalten. Der Verein vergab die Auszeichnung bereits zum 13. Mal. Am Dienstag soll die Auszeichnungsplakette in Stralsund enthüllt werden.

Bahnhof des Jahres