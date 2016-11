Umwelt : Stiftung: Immer weniger Akzeptanz für Windkraft im Wald

Windkraft im Wald findet einer Umfrage zufolge in Deutschland immer weniger Akzeptanz. In einer von der Deutschen Wildtier Stiftung in Auftrag gegebenen Befragung lehnten 80 Prozent der Menschen Windanlagen in Wäldern ab. Im Osten seien es sogar 87 Prozent, wenn dafür Waldgebiete verschwinden oder zerschnitten werden, teilte die Stiftung am Donnerstag unter Berufung auf die repräsentative Emnid-Umfrage von Ende Oktober mit.