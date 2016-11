Steuern : Steuerschätzung: MV rechnet mit Mehreinnahmen

Mecklenburg-Vorpommern kann in diesem Jahr mit rund 119 Millionen Euro mehr Einnahmen rechnen als bei der Steuerschätzung im Mai angenommen. Den größten Anteil daran habe mit 87 Millionen Euro die finanzielle Unterstützung des Bundes im Bereich der Asylbewerber und Flüchtlinge, teilte Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) am Freitag in Schwerin mit.