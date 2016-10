Energie : Steigende Abgaben lassen Strompreise weiter klettern

Auf die Verbraucher in Mecklenburg-Vorpommern rollt zu Beginn des neuen Jahres eine weitere Welle an Strompreissteigerungen zu. Am meisten schlagen dabei die höheren Netzentgelte zu Buche. Ende September hatte der Betreiber des ostdeutschen Höchstspannungsnetzes, 50Hertz, für 2017 einen Anstieg der Abgabe um 42 Prozent angekündigt. Auch die Betreiber der regionalen Verteilernetze heben die Abgabe an. Wie das Vergleichsportal «Check24» am Mittwoch unter Berufung auf eigenen Berechnungen mitteilte, zahlt im Nordosten ein Vier-Personenhaushalt bei einem Jahresverbrauch von 5000 Kilowattstunden Netzkosten von 582 Euro und damit etwa 100 Euro mehr als bisher.