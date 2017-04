Unternehmen : Start-up-Verband fordert «Kultur der zweiten Chance»

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Settnik 1 von 1

Als ein Konzept für mehr Mut rund ums Scheitern gelten sogenannte Fuck-up-Nights, bei denen Unternehmer zum Beispiel in Bars oder Clubs von ihren Firmenpleiten berichten. Das vor Jahren in Mexiko entstandene Konzept ist immer häufiger in deutschen Städten zu finden, zuletzt etwa im brandenburgischen Cottbus. Davor gab es solche Abende zum Beispiel schon in Dresden, Magdeburg und Erfurt. Demnächst soll es einen in Jena geben. In Leipzig lief vor kurzem eine «Fuckup Night» speziell zur Buchmesse.

