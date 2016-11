Datenschutz : SPD und Datenschützer gegen mehr Videoüberwachung

1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

Bundesinnenminister de Maizière hatte als Konsequenz aus den Gewalttaten von München, Ansbach und Würzburg im Sommer den Ausbau der Überwachung vorgeschlagen. Ein Gesetzesentwurf sieht vor, insbesondere privaten Betreibern das Installieren von Kameras in Einkaufszentren und auf Parkplätzen rechtlich zu erleichtern.

Der Datenschutzbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern, Peter Dankert, bezeichnete den Vorstoß als «politischen Aktionismus», der Sicherheit nur vortäusche: «Mit mehr Videoüberwachung allein ist präventive Täterabwehr nicht möglich. So lässt sich kein Anschlag verhindern.» Die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern wollen an diesem Mittwoch in Kühlungsborn über de Maizières Vorstoß beraten.