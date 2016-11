Kommunen : Sondersitzung wegen Sparmaßnahmen für Landeshilfe

Mit einer Sondersitzung wollen die Stadtvertreter in Neubrandenburg am Donnerstag (16.00 Uhr) den Weg für eine millionenschwere Landeshilfe freimachen. Dazu muss das Stadtparlament ein sogenanntes Haushaltsicherungskonzept mit umstrittenen Sparmaßnahmen beschließen. So wurde heftig über einen Verkauf von 1000 kommunalen Wohnungen diskutiert. Die drittgrößte Stadt im Nordosten ist wegen rund 100 Millionen Euro Altschulden von vor der Gebietsreform 2011 von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft worden.