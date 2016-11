Bundespräsident : Sellering: «Steinmeier ist der richtige Kandidat»

Nach Überzeugung von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) ist die Festlegung der Koalition auf Frank-Walter Steinmeier (SPD) als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl die richtige Entscheidung. «Frank-Walter Steinmeier genießt als Außenminister höchstes Ansehen in der Bevölkerung. Er bringt Umsicht und viel Erfahrung mit, ist besonnen und ausgleichend», ließ Sellering in einer Stellungnahme am Montag verlauten. Gerade in der aktuell schwierigen Zeit, in der eine Spaltung der Gesellschaft drohe, sei er der richtige Kandidat für das verantwortungsvolle Amt.