Landtag : Sellering kündigt Entwicklungsprojekte für Vorpommern an

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) hat in der ersten Regierungserklärung nach seiner Wiederwahl Entwicklungsprojekte für Vorpommern angekündigt. Der östliche Landesteil habe mit deutlich mehr Strukturproblemen zu kämpfen als der Landesteil Mecklenburg, sagte Sellering am Mittwoch im Landtag in Schwerin. Welche Maßnahmen dem Missstand abhelfen sollen, ist demnach noch offen. Vorbild seien Projekte aus der Zeit der ersten rot-roten Landesregierung. «Damals waren es zum Beispiel der Ausbau der Usedomer Bäderbahn und die Entwicklung des Industriehafens Lubmin.» Beide Entscheidungen hätten sich als nachhaltig gut für ganz Vorpommern herausgestellt.