Regierung : Sellering hält Gemeindefusionen weiter für nötig

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) hat kleine Gemeinden aufgefordert, sich intensiver mit Zusammenlegungen zu beschäftigen. «Nicht jede Gemeinde kann alles haben», sagte Sellering am Rande seiner Bürgersprechstunde am Mittwoch in Penzlin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). So ehrlich müsse man angesichts der dünnen Besiedlung miteinander sein. Fusionen würden aber nur gehen, wenn die Leute das auch einsehen.