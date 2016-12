Schulen : Seenplatte-Kreis sieht Schulsozialarbeit doch gesichert

Die wegen Geldmangels gefährdeten Stellen der Schulsozialarbeiter an Grundschulen sind im Kreis Mecklenburgische Seenplatte für 2017 nun doch gesichert. Das sieht eine Finanzierung von Land, Kreis und Kommunen vor, wie Landrat Heiko Kärger (CDU) am Montag in Neubrandenburg erklärte. Das Land übernehme 50 Prozent der Kosten, der Kreis zehn Prozent und die jeweilige Kommune 40 Prozent. So könnten 15 Stellen gesichert werden. Kärger forderte aber auch eine dauerhafte Lösung für die Schulsozialarbeit über 2017 hinaus, die am besten das Land übernehmen solle. «So ein Hickhack wie bisher ist weder den Beschäftigten noch den Kindern zumutbar.»