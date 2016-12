Kommunen : Seenplatte-Kreis beschließt Haushalt: Höchste Kreisumlage

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat mit 48,3 Prozent weiter die prozentual höchste Kreisumlage in Mecklenburg-Vorpommern. Das sieht der Haushalt 2017 vor, den der Kreistag am Montagabend mit knapper Mehrheit in Neubrandenburg beschlossen hat. «Wir müssen der Landespolitik aber deutlich machen, dass Kommunen und Kreise nicht auskömmlich finanziert werden», sagte Tilo Lorenz als Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag. Mehrere Redner kritisierten, dass das Land seine Verschuldung weiter senke, während die Gemeinden und Kreise immer höhere Schulden machten.