Bundespräsident : Sechsköpfige MV-Delegation bei Gaucks Neujahrsempfang

Mecklenburg-Vorpommern wird beim letzten Neujahrsempfang von Bundespräsident Joachim Gauck am 10. Januar in Berlin mit einer starken Delegation vertreten sein. Wie das Bundespräsidialamt am Mittwoch mitteilte, wurden sechs verdienstvolle Bürger aus dem Nordosten zum Empfang in Schloss Bellevue eingeladen. Nur Nordrhein-Westfalen wird eine größere Abordnung entsenden. Neben Repräsentanten des öffentlichen Lebens seien insgesamt rund 70 Bürger aus allen Bundesländern eingeladen worden, die sich um das Gemeinwohl besonders verdient gemacht haben, hieß es.