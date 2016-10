Volleyball : Schweriner SC will gegen Köpenick Siegesserie fortsetzen

Volleyball-Bundesligist Schweriner SC will seinen perfekten Saisonstart fortsetzen und nach drei Pflichtspielsiegen in Serie auch die Saisonpremiere vor heimischem Publikum gewinnen. Zu Gast beim deutschen Rekordmeister ist am (morgigen) Samstagabend um 19.00 Uhr in der Palmberg Arena von Schwerin der Köpenicker SC Berlin. «Natürlich wollen wir unsere Siegesserie jetzt durchziehen und auch gegen Köpenick nichts anbrennen lassen», sagte Trainer Felix Koslowski.