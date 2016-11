Volleyball : Schweriner SC bleibt weiter ungeschlagen Tabellenführer

In einem an Höhepunkten armen Aufeinandertreffen erlaubte sich der 32-Jährige sogar den Luxus, mit Anja Brandt, Denise Hanke und Maren Brinker gleich drei Stammspielerinnen eine Spielpause zu gönnen. Stattdessen schickte der SSC-Trainer eine Reihe von Spielerinnen aus der zweiten Reihe aufs Parkett. Und die mühten sich zwar redlich, schön anzusehen war dies in der Folge aber nur selten.

In einem Spiel auf nur mäßigem Niveau produzierte des SSC - wie allerdings auch sein Gegner - zahlreiche Fehler in allen Spielelementen, vor allem aber in der Ballannahme und im Aufschlagspiel. Allein zwölf Aufschlagpunkte schenkten die Norddeutschen den Gastgeberinnen einfach so her.

Als wertvollste Spielerin wurde SSC-Neuzugang Lousia Lippmann geehrt. Die frühere Dresdnerin steuerte allein 21 Punkte zum Sieg ihrer Mannschaft bei.

