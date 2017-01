Regierung : Schwerin: 500 Gäste zu Sellerings Neujahrsempfang erwartet

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - Rund 500 Gäste aus dem In- und Ausland werden heute (13.00 Uhr) zum traditionellen Neujahrsempfang von Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) erwartet. Zu Beginn der neuen Legislaturperiode hat der Regierungschef verdienstvolle Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern, Repräsentanten aus Wirtschaft, Verbänden, Kultur und Sport, Politiker sowie Diplomaten erneut nach Schwerin eingeladen. Auch 2012 war das Staatstheater in der Landeshauptstadt Schauplatz des Empfangs, im Vorjahr Wismar. Das wichtigste protokollarische Ereignis des Jahres findet sonst abwechselnd in den Landesteilen Mecklenburg und Vorpommern statt. Im Rahmen des Neujahrsempfangs verleiht Sellering erneut auch den Verdienstorden des Landes an drei herausragende Persönlichkeiten.