Umwelt : Schweinepest: Durchgängige Jagden in Vorpommern-Greifswald

Wegen der Gefahr eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest sind im Kreis Vorpommern-Greifswald Treib- und Drückjagden bis 2019 durchgängig erlaubt. Das Agrarministerium habe das von Januar bis Juli jeden Jahres geltende Jagdverbot für den östlichsten Landkreis aufgehoben, teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Die Afrikanische Schweinepest ist in Lettland, Litauen, Polen und Estland bei Wildschweinen und auch in Hausschweinbeständen nachgewiesen worden.