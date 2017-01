Parteien : Schulz-Effekt bei der SPD: 18 Neueintritte im Nordosten

1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

Kanzlerkandidat Martin Schulz beschert der SPD in Mecklenburg-Vorpommern einen kleinen Mitglieder-Boom. Seit der offiziellen Nominierung am Sonntag seien bis Montagvormittag online 18 Aufnahmeanträge bei der Landesgeschäftsstelle in Schwerin eingegangen, sagte ein Parteisprecher. Normal seien ein bis zwei an einem Wochenende. Nach Angaben des Sprechers geht es seit der Landtagswahl im September 2016 und der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten mit den Mitgliedszahlen aufwärts. «Wir bewegen uns wieder auf die 2800 zu», sagte er. Anfang 2016 hatte die SPD in Mecklenburg-Vorpommern nach eigenen Angaben 2709 Mitglieder.

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 11:43 Uhr