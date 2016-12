Landtag : Schulsozialarbeit beschäftigt Landtag

Die Schulsozialarbeit ist heute Thema der Landtagssitzung in Schwerin. Die Regierungskoalitionen SPD und CDU wollen erreichen, dass die Schulsozialarbeit weitergeführt wird, auch wenn sie nicht mehr anteilig aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets finanziert werden kann. Sie schlagen vor, dass Schulsozialarbeiter, die an Grundschulen tätig sind, auch an Horten eingesetzt werden können.