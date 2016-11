Bildung : Schulkongress zum Verhältnis zwischen Lehrer und Eltern

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Rostock (dpa/mv) - Das Thema «Eltern in der Schule» steht ganz oben auf der Tagesordnung des diesjährigen Schulkongresses, der heute (9.00 Uhr) in Rostock beginnt. Dabei wollen sich die rund 230 Teilnehmer mit der Frage beschäftigen, ob Eltern mehr als Motor oder eher als Bremse agieren. Eltern hätten einen erheblichen Anteil daran, dass der Schulalltag ihrer Kinder abwechslungsreicher wird, sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD), selbst Mutter eines schulpflichtigen Kindes. Allerdings sei die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrkräften nicht immer konfliktfrei. Es sei die Aufgabe des Kongresses auszuloten, welche Erwartungen Eltern an Lehrer haben dürfen und an welcher Stelle sie auf deren pädagogische Meinung vertrauen können.