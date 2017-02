Internet : Schneller Breitbandanschluss für Gymnasium Carolinum

Neustrelitz (dpa/mv) - Das Gymnasium Carolinum in Neustrelitz bekommt am Donnerstag als erster Kunde der Stadtwerke Neustrelitz einen schnellen Breitband-Anschluss mit einer Datenübertragungsrate von 250 Mbit pro Sekunde. Zu Jahresbeginn 2016 hatten die Stadtwerke Neustrelitz bekanntgegeben, dass sie in der Residenzstadt ein hochmodernes Glasfaser-Netz errichten und betreiben werden.