Schifffahrt : Schiffscrew von Laserpointer geblendet

In Warnemünde ist die Besatzung eines Fährschiffes beim Auslaufen in Richtung Trelleborg mehrfach von einem Laserpointer geblendet worden. Wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete, war der Laserstrahl in der Nacht zu Freitag von einem Haus in einer parallel zum Kanal verlaufenden Straße ausgegangen und mehrfach auf die Brücke der «Mecklenburg-Vorpommern» ausgerichtet worden. Zuvor hatte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) darüber berichtet. Mit Hilfe der Besatzung konnte der Ursprung des Laserstrahles nach Polizeiangaben am Folgetag ausgemacht und so ein 17-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Ihm droht nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr.

Meldung vom NDR

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 11:51 Uhr