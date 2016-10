Schifffahrt : Scandlines tauft zweite Hybridfähre für Ostseebetrieb

Mit der «Copenhagen» will die dänische Reederei Scandlines am Freitag in Munkebo (Dänemark) ihre zweite Hybridfähre taufen. Sie soll nach Angaben der Reederei auf der Route Rostock-Gedser eingesetzt werden und die Fähre «Kronprins Frederik» ersetzen. Das neue 169 Meter lange Schiff kann 1300 Passagiere und rund 460 Autos transportieren. Für November sei eine Probefahrt angesetzt, hieß es. Im Dezember soll die umweltschonende Fähre dann nach Fahrplan fahren. Das Schwesterschiff der «Copenhagen», die «Berlin», war bereits im Mai auf der Linienstrecke in Betrieb genommen worden.

Scandlines neue Hybridfähren