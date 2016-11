Tarife : Rund 80 Schottel-Mitarbeiter streiken für Tarifvertrag

Rund 80 Beschäftigte des weltweit agierenden Schiffspropeller-Herstellers Schottel in Wismar haben am Montag für zwei Stunden die Arbeit ruhen lassen. Mit dem Warnstreik traten sie für einen Tarifvertrag am Standort ein, wie Daniel Friedrich, Geschäftsführer der IG Metall Lübeck-Wismar, sagte.