Soziales : Rund 50 000 Euro für Dreikönigsverein gespendet

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Das traditionelle Benefiztreffen des Neubrandenburger Dreikönigsvereins hat rund 50 000 Euro an Spenden für soziale Projekte gebracht. «Damit sollen vor allem die Hospizarbeit mit Kranken und Jugendreisen nach Israel finanziert werden», sagte der Vereinsvorsitzende Rainer Prachtl am Freitag anlässlich der Spendenübergabe in Neubrandenburg. Das Geld spendeten Firmen und die rund 500 Gäste des Benefiztreffens, bei dem am Abend der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach die Festrede halten sollte. Das Treffen, zu dem auch Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) erwartet wurde, gilt als erster gesellschaftlicher Höhepunkt des Jahres im Nordosten.

Verein