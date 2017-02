Schulen : Rostocker Zehntklässler Jonas Walter ist Bundessieger

Die Sieger werden in die Förderung der Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen, hieß es. Sie erhalten zudem die Chance, in den Sommerferien am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn mit nationalen und internationalen Spitzenmathematikern zu forschen. Die Preisverleihung ist am 5. April in Berlin.

Mathe-Wettbewerb

von dpa

erstellt am 09.Feb.2017 | 14:09 Uhr