Schifffahrt : Rostocker Seemannsmission beherbergte 6000 Seeleute

Die Rostocker Seemannsmission hat eine positive Bilanz ihres Jubiläumsjahres gezogen. Die 25 Jahre alte Einrichtung beherbergte dieses Jahr rund 6000 Seeleute aus aller Welt, wie der Evangelisch-Luterische Kirchenkreis am Samstag mitteilte. In der von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern geführten Mission können sie seelischen Beistand beanspruchen, Kontakt nach Hause aufnehmen oder sich vom Alltag an Bord erholen. Die Arbeit auf den Schiffen sei von romantischen Vorstellungen weit entfernt, erläutert Seemannsdiakon Folkert Janssen. Bei einer 7-Tage-Woche gebe es keine Trennung von Wohn- und Arbeitsplatz.

Die Seemannsmission Rostock wird unter anderem vom Bund mit jährlich 26 000 Euro finanziert. In vielen in- und ausländischen Häfen werden Anlaufstellen für Seeleute betrieben. Das weltweite Netz der Deutschen Seemannsmission zur Betreuung von Schiffsbesatzungen umfasse insgesamt 17 Auslands- und 16 Inlandsstationen. Die seit drei Jahren geltende internationale Grundrechtecharta für Seeleute sichere Besatzungen den Besuch von Seemannsmissionen zu.