Kriminalität : Rostocker hortet gestohlene Fahrradteile in der Wohnung

Die Polizei hat in einer Rostocker Wohnung zahlreiche gestohlene Fahrradteile entdeckt. Außerdem hatte der 40-jährige Bewohner sich dort eine komplette «Fahrradwerkstatt» eingerichtet. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch hatte eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses im Keller an dem Rad ihres Nachbarn die hochwertigen Bremsen erkannt, die zuvor an ihrem vor zwei Wochen gestohlenen Fahrrad angebaut waren. Als die Beamten den 40-Jährigen befragen wollten, fanden sie in der Zwei-Raum-Wohnung unter anderem acht Fahrradrahmen, wovon fünf als gestohlen gemeldet waren, 22 Felgen und diverse gut sortierte und zum Teil sehr hochwertige Fahrradteile.

Mitteilung der Polizei