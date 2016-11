Fußball : Rostocker Erdmann wird nach Nasenbeinbruch operiert

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss voraussichtlich drei Wochen auf Dennis Erdmann verzichten. Der Mittelfeldspieler wird in der kommenden Woche in Köln operiert, nachdem er sich am Freitagabend im Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden (1:1) einen siebenfachen Nasenbeinbruch zuzog. Zudem erlitt der 26-Jährige eine Quetschung eines Augennervs. Das teilten die Hanseaten am Sonntag mit.