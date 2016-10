Tiere : Rostocker Eisbären um Publikumsliebling Fiete verlassen Zoo

Rostock (dpa/mv) - Mit einem Fest werden am Sonntag die drei Rostocker Eisbären verabschiedet. Einer von ihnen ist der knapp zweijährige Fiete, über den während der erste Lebensmonate sogar in Australien und den USA berichtet wurde. Bei den beiden anderen Bären handelt es sich um seine Mutter Vilma und seine Oma Vienna. Zum Abschied soll es im Rahmen einer Schaufütterung leckere Eistorten geben. Wohin die Reise für die Tiere gehen soll, will Zoodirektor Udo Nagel am Sonntag bekanntgeben.