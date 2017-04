Wirtschaft : Rekordbeteiligung bei Preis «Unternehmer des Jahres»

Für die Auszeichnung «Unternehmer des Jahres» in Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr so viele Bewerbungen eingegangen wie noch nie. Mit 134 Nominierungen gebe es die höchste Beteiligung seit der ersten Auslobung im Jahr 2008, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montag in Schwerin. Damals waren 85 Vorschläge eingegangen.