Kirche : Reformen bei katholischer Kirche

Weil Priester fehlen und die Zahl der Kirchensteuerzahler abnimmt, legt die katholische Kirche in Mecklenburg im großen Stil Pfarreien zusammen. Der erste Zusammenschluss wurde am Sonntag in Rostock vollzogen, wie ein Kirchensprecher mitteilte. Die bisherigen Pfarreien in Bad Doberan, Ribnitz-Damgarten, Tessin und Rostock seien zur neuen Pfarrei Herz Jesu Rostock zusammengelegt worden. Zu ihr gehören dem Sprecher zufolge rund 11 000 Katholiken. Das ist ein Fünftel aller rund 54 000 römisch-katholischen Kirchenmitglieder in Mecklenburg-Vorpommern. In den nächsten vier Jahren sollen im Landteil Mecklenburg, der zum Erzbistum Hamburg gehört, noch sieben weitere Pfarreien aus Zusammenschlüssen entstehen. Bisher gab es dem Sprecher zufolge 23 Pfarreien.