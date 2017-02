1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Ein betrunkener Mann hat in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) randaliert und die Tür eines Mehrfamilienhauses eingetreten. Der 32-Jährige aus Schwerin habe sich am Montag äußerst aggressiv gegenüber den Mietern verhalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er wurde festgenommen und erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Nach Angaben der Polizei stand der Mann unter Drogen.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 07.Feb.2017 | 13:38 Uhr