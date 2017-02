Verkehr : Radeln für Gesundheit und Klimaschutz

Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hat auch kleine Gemeinden und Kreise in Mecklenburg-Vorpommern ermuntert, sich an der bundesweiten Aktion «Stadtradeln» zu beteiligen und so ein Zeichen für Gesundheit und Klimaschutz zu setzen. Ziel sei es, das Bewusstsein für das Fahrrad als Alternative zum Auto zu schärfen. Im Vorjahr hätten rund 4000 Radler in Greifswald, Ludwigslust, Rostock und Schwerin teilgenommen. In den selbst gewählten dreiwöchigen Aktionszeiträumen hätten sie mehr als 617 000 Kilometer zurückgelegt und damit den Schadstoffausstoß von Autos vermieden, teilte Pegel am Montag in Schwerin mit.