Arbeitsmarkt : Prognose: Erwerbslosigkeit sinkt 2017 in MV weiter

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Zahl der Erwerbslosen in Mecklenburg-Vorpommern sinkt einer Prognose der Arbeitsagentur zufolge im kommenden Jahr weiter. Im Jahresdurchschnitt 2016 sei von 80 200 Erwerbslosen im Land auszugehen, im kommenden Jahr rechne sie mit 77 900, sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, am Mittwoch in Schwerin.

Für die bundesweite Entwicklung gibt es dagegen uneinheitliche Vorhersagen. Volkswirtschaftler gehen von einem eher schwierigen Jahr 2017 aus. Angesichts der immer stärker auf den Arbeitsmarkt drängenden Flüchtlinge und der Brexit-Folgen sei ein Anstieg der jahresdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit kaum zu verhindern, berichteten Ökonomen deutscher Großbanken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist dagegen optimistischer. Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit geht für 2017 von einem Rückgang der Arbeitslosigkeit in Deutschland um 70 000 auf 2,62 Millionen Menschen aus.

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) begründete den Optimismus für den Arbeitsmarkt im Nordosten mit einer guten Konjunktur und weiteren Wirtschaftsansiedlungen. Die größte Herausforderung sei der Fachkräftemangel, sagte er. «Mecklenburg-Vorpommern ist antizyklisch unterwegs.» Der Altersdurchschnitt in den Betrieben des Landes liege bei 47 Jahren.