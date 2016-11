Prozesse : Plädoyers im Prozess um Messerattacke nach Mathe-Rätsel

Im Prozess um die Messerattacke von Wismar nach einem Internet-Streit um ein Mathe-Rätsel werden am Dienstag die Plädoyers von Anklage und Verteidigung erwartet. Zuvor sollen noch zwei Zeugen gehört werden, wie ein Sprecher des Landgerichts Schwerin sagte. Zuletzt war die Stimmung in dem Prozess aufgeheizt gewesen. Der Vorsitzende Richter Otmar Fandel erteilte am bislang letzten Verhandlungstag dem Vater des Angeklagten Hausverbot, nachdem dieser ihn auf dem Flur beschimpft hatte. Der 29-jährige Angeklagte hat die Tat vom April 2016 gestanden. Er habe sich falsch verhalten, sagte er. Sein 19 Jahre altes Opfer war bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt worden. Es tritt in dem Prozess als Nebenkläger auf.

