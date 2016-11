Tiere : Peilsender begleitet junge Wölfin in Lübtheener Heide

Ein zweiter Wolfswelpe in der Lübtheener Heide im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns trägt jetzt einen Peilsender. Nach dem Wolfswelpen «Arno» im vorigen Jahr erhielt jetzt auch eine junge Wölfin, «Naya», aus dem selben Rudel einen solchen Sender, teilte das Umweltministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Damit könnten das Wanderverhalten und die Gewohnheiten der Tiere verfolgt werden, um daraus Erkenntnisse für den weiteren Umgang mit ihnen zu ziehen, hieß es. Fotofallenbilder belegten in diesem Jahr sieben neue Wolfswelpen im Land.