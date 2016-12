Malerei : «Palmers Pausen»: Zwinger zeigt neue Werke in Berlin

Unter dem Titel «Palmers Pausen» zeigt der Greifswalder Maler Thorsten Zwinger seine aktuellen Werke von Freitag an in Berlin. Am Meer, neben den berühmten Nebel-Wiesen von Caspar David Friedrich entstanden, sind sie für ein interessiertes Publikum in der Galerie Tammen zu sehen. Die abstrakten Gemälde sind Miniaturen und wandfüllende Großformate. Sie sind dominiert von der Farbe Weiß, über die sich gedimmte farbige Linien und vernarbte Risse ziehen. Die Oberfläche der Werke ist glatt, glänzend, distanziert und scheinbar abweisend. Die Magie der Flächen und des Materials sollen den Betrachter jedoch in den Bann ziehen.