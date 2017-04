Theater : Osterspektakel am Strand von Zinnowitz

Das Oster-Highlight auf der Insel Usedom startet am Ostersonntag am Strand von Zinnowitz, wenn die sagenumwobene Stadt Vineta wieder symbolisch aus der Ostsee aufsteigt: Am Vormittag stimmt die Vorpommersche Landesbühne Anklam mit dem Osterspektakel am Strand von Zinnowitz (Insel Usedom) auf die diesjährigen Vineta-Festspiele im Sommer ein. Zu dem Schauspiel mit Liedern, Tänzen und Kämpfen unterhalb der Seebrücke werden wie in den Vorjahren wieder viele Besucher erwartet. Der Legende nach hütete am Ostersonntag ein Schäferjunge seine Herde am Ostseestrand, als die Stadt Vineta, die einst an der Gier und Macht zugrunde gegangen war, wieder aus den Fluten emporstieg. Die Premiere für das diesjährige Stück «Vineta-Das Vermächtnis der Wasserfrauen» der sommerlichen Festspiele ist am 8. Juli.

von dpa

erstellt am 16.Apr.2017 | 08:54 Uhr