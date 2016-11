Theater : Oper als fünfte Premiere der Spielzeit in Rostock

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Mit einem der wichtigsten Stücke für Chöre und Orchester bringt das Volkstheater Rostock am Sonnabend (19:30 Uhr) Georg Friedrich Händels Oratorium «Der Messias»" auf die Bühne. Bei der fünften Premiere in dieser Spielzeit unter dem neuen Intendanten Joachim Kümmritz gestalten die Tanzcompagnie des Volkstheaters, die Solisten des Musiktheaters, der Opernchor sowie die Norddeutsche Philharmonie Rostock das Werk in einer ungewohnt szenischen Aufführung. Das Original der Oper war 1742 in London uraufgeführt worden und wird heute meist nur als Konzert mit Chor und Orchester aufgeführt. Es erzählt Teile der Lebensgeschichte Jesus' aus der Bibel. Intendant Kümmeritz, seit September am Volkstheater Rostock, hatte bei Amtsantritt angekündigt, mehr bekanntere Stücke für ein breiteres Publikum auf den Spielplan zu heben.