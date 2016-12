Energie : Offshore-Stromkabel-Verlegung begonnen

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Nach den Arbeiten in der Ostsee hat am Montag die Verlegung des insgesamt 90 Kilometer langen Offshore-Stromkabels «Ostwind 1» im Greifswalder Bodden begonnen. Das 120 Meter lange Verlegeschiff «Bodo Constructor» startete damit, das erste von drei Kabeln an der Anlandestelle bei Lubmin in ein vor einem Jahr platziertes 700 Meter langes Leerrohr zu ziehen, wie ein Sprecher des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz am Montag sagte. Nach Abschluss dieser Arbeiten beginnt das Schiff in den kommenden Tagen mit der Verlegung des ersten Stranges im Greifswalder Bodden. Die Arbeiten auf dem 18 Kilometer langen Abschnitt sollen Ende Februar bis zu Beginn der Heringslaichzeit abgeschlossen sein.