Kriminalität : Obduktion soll Ursache für Tod nach Schlägerei klären

Nach dem Tod eines 26-jährigen Mannes bei einer Schlägerei am Samstagabend in Wismar soll am Dienstag die Todesursache geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte die rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Mit den Ergebnissen der Obduktion wird frühestens am Dienstagnachmittag gerechnet.