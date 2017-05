Landtag : Noten-Festlegung: Linke will Anhörung im Bildungsausschuss

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Ihre Partei strebt eine öffentliche Parlamentsanhörung über die Bewertungsgrundsätze an den allgemeinbildenden Schulen des Landes an. Der Bildungsausschuss wird am Mittwoch über diesen Antrag entscheiden.

Die Kritik der Linken richtet sich insbesondere gegen die unter dem früheren Bildungsminister Mathias Brodkorb (SPD) eingeführte Leistungsbewertung. «Es ist praxisfern und untauglich, Klassenarbeiten zu 50 Prozent in die Gesamtbewertung einfließen zu lassen», monierte Oldenburg. Die Regelung werde dem differenzierten Leistungsvermögen der Schüler und den unterschiedlichen Bedingungen an den Schulen nicht gerecht. So gebe es von Schule zu Schule eine unterschiedliche Anzahl von Unterrichtsstunden in einzelnen Fächern.

«Eine derart festgezurrte Leistungsbewertung kann daher nicht gerecht sein. Den Zensuren geht so das motivierende und anspornende Moment verloren», sagte Oldenburg. Brodkorb habe den zuvor zu Recht abgeschafften Bewertungsmaßstab wieder aus der Mottenkiste geholt. «Allein mit mathematischen Berechnungen lässt sich Schule nicht gestalten, Schule ist Leben und keine Formel», sagte die Oppositionspolitikerin und forderte eine Umkehr.

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 06:48 Uhr