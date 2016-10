Kirche : Nordkirche schenkt ihren Gemeinden neue Altarbibeln

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Zur Einführung der neuen Bibeln sind in vielen Gemeinden besondere Aktionen geplant. So werden in Lübeck am 25. Oktober ab 12.00 Uhr Pastoren und Mitarbeiter aller Lübecker Kirchengemeinden auf dem Markt gleichzeitig ihre liebsten Bibelstellen vorlesen. Im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein werden die Pröpste die Bibeln am 30. und 31. Oktober mit Lastenfahrrädern in die Kirchengemeinden bringen. Die revidierte Lutherbibel erscheint offiziell am 19. Oktober, dem Eröffnungstag der Frankfurter Buchmesse.

An der Überarbeitung der Bibelversion von 1984 haben rund 70 Theologen mehr als fünf Jahre lang gearbeitet. Luther hatte das Neue Testament 1521/22 erstmals aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt.

