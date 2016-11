Handel : Nordkirche lehnt weitere verkaufsoffene Sonntage ab

1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

Auch die Nordkirche hat die Forderung des Handelsverbands Deutschland nach zehn verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr zurückgewiesen. «Der staatlich geschützte arbeitsfreie Sonntag ist ein Verfassungsgut, das in Artikel 140 des Grundgesetzes festgeschrieben ist», sagte Nordkirchen-Sprecher Stefan Döbler am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Rechtsprechung der letzten Jahre habe bestätigt, dass Ausnahmen von dieser Regel Ausnahmen bleiben müssten. Medienberichten zufolge will der Handelsverband mit zehn statt wie bisher vier verkaufsoffenen Sonntagen auf die Konkurrenz durch den Onlinehandel reagieren. Auch die Gewerkschaft Verdi hatte die Forderung zurückgewiesen.