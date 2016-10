Energie : Nord Stream brachte Bau-Boom, aber wenig Dauerarbeitsplätze

In der Anlanderegion der Nord-Stream-Trasse in Mecklenburg-Vorpommern hat die Pipeline vor allem in der Bauphase für wirtschaftliche Effekte gesorgt, aber kaum Dauerarbeitsplätze in die Region gebracht. Deutlich profitiert habe der Mukran Port (Insel Rügen), wo für die Betonummantelung ein Spezialwerk errichtet wurde, hieß es aus dem Energieministerium in Schwerin. Dort entstanden - befristet für drei Jahre - rund 150 direkte Arbeitsplätze sowie 50 Arbeitsplätze im Logistik- und Dienstleistungsbereich.