Gesellschaft : Neujahrsbabys: Matteo war sechs Minuten nach Mitternacht da

Die ersten Babys des neuen Jahres in Mecklenburg-Vorpommern sind freudig begrüßt worden. Der erste im Nordosten dürfte der kleine Matteo gewesen sein, der am Sonntag nur sechs Minuten nach Mitternacht im Rostocker Südstadtklinikum zur Welt kam. Matteo ist 54 Zentimeter groß und 4000 Gramm schwer, wie Oberarzt Johannes Stubert berichtete. Mutter und Kind seien wohlauf. Das Südstadtklinikum ist die größte Geburtsklinik in Mecklenburg-Vorpommern. Im vergangenen Jahr wurden dort 3163 Geburten gezählt, wie Stubert sagte. Am Neujahrstag taten dort bis zum Mittag bereits sechs neue Erdenbürger ihren ersten Schrei. In der Helios Klinik Schwerin gab es im vergangenen Jahr nach Angaben einer Sprecherin 1276 Geburten, im Dietrich-Bonhoeffer-Krankenhaus Neubrandenburg 954.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen