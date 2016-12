Gastgewerbe : Neues Restaurantschiff erreicht Liegeplatz in Rostock

Rostock bekommt ein schwimmendes Restaurant. Die umgebaute, antriebslose Fracht-Barg soll am Dienstagvormittag ihren Liegeplatz am Kabutzenhof im Stadthafen erreichen, sagte Hafenkapitän Gisbert Ruhnke am Montag. Zuerst hatte die «Ostsee-Zeitung» (OZ) berichtet. Auf dem Schiff will Inhaber Robert Thömmes demnach ab 1. April bis zu 200 Gäste bewirten. Thömmes hat nach OZ-Angaben eine hohe sechsstellige Summe in den Kauf des Schiffes investiert.

