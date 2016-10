Forschung : Neue Therapiekonzepte für Herzinsuffizienz bei Kongress

Rostock/Greifswald (dpa/mv) - Die Gentherapie zählt nach Ansicht des Greifswalder Mediziners Stephan Felix zu den neuen Konzepten bei der Behandlung der Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz). Dabei werden Gensequenzen in die Herzmuskelzellen eingeschleust, in dessen Folge die Pumpleistung verbessert werden soll. Das Konzept werde beim Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie vorgestellt und diskutiert, sagte Felix vor der am Donnerstag in Rostock beginnenden Tagung mit rund 400 Teilnehmern. Von Herzinsuffizienz sind in Deutschland rund zwei Millionen Menschen betroffen. Dabei sei die Prognose schlechter als bei den meisten Tumorerkrankungen.

