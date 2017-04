Tourismus : Neuartiges Container-Hotel eröffnet in Rostock

In Warnemünde wird heute ein neuartiges Hostel aus Schiffscontainern eröffnet. Nach Angaben der Betreiber ist das «Dock-inn» das erste Haus dieser Art in Deutschland. Es soll Platz für 188 Betten in 64 Zimmern unterschiedlicher Größe bieten, darunter auch Suiten und Hostel-typische Mehrbettzimmer. Zielgruppen seien Aktiv- und Sporturlauber, Rucksackreisende oder auch Familien und Gruppen. Mit dem Konzept liege das Haus im Trend, sagte der Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Christopher Lück. Immer mehr Gäste würden ihre Unterkunft nach Individualität und Authentizität auswählen.

von dpa

erstellt am 13.Apr.2017 | 03:00 Uhr